U Srbiji danas oblačno i toplije, temperatura do 13 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, pre podne i sredinom dana u južnim i centralnim predelima sa dužim sunčanim intervalima, dok će se najniža temperatura kretati od -4 do jednog stepena, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kiša se očekuje ujutru ponegde u Vojvodini, a u drugom delu dana mestimično u severnim i zapadnim predelima Srbije, u Šumadiji i Braničevu. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno i toplije, uveče i tokom noći povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće oko jedan stepen, a najviša dnevna oko 12 stepeni. Prema