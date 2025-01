Brnabić: Skup u Jagodini pokazao da većinska Srbija neće nasilnu promenu vlasti

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su građani okupljeni na skupu u Jagodini povodom osnivanja novog pokreta pokazali da većinska Srbija neće nasilnu promenu vlasti, da ceni jedinstvo, stabilnost i mir i rad i dodala da, ako je iko još sumnjao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema većinsku podršku, od juče ne može da sumnja u to.

"Slika iz Jagodine sve je pokazala i mogli smo da vidimo koliko je predsednik Vučić bio ganut. Videlo se koliko mu je to značilo, koliko mu je značila podrška naroda novom pokretu. Ljudi žele dodatnu energiju. Dosta im je pokušaja obojenih revolucija", rekla je Brnabić. Brnabić je naglasila da ono što se danas dešava u Srbiji, aludirajući na proteste i blokade, predstavlja pokušaj obojene revolucije. Istakla je da je to svakako pokušaj destabilizacije Srbije i to