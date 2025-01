Vučević: Ubrzo nova dokumentacija o železničkoj stanici

Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da veruje da će već sutra Vlada moći da obavesti javnost, koja su nova dokumenta o zgradi Železničke stanice u Novom Sadu objavljena na njenom sajtu.

On je to rekao povodom zahteva Građevinskog fakulteta da se objave sva dokumenta, navodeći da vlast ništa ne krije već je apsolutno zainteresovana da se sve utvrdi. „Moraćemo da zamolimo naše kineske partnere da nam daju da objavimo dokumenta koja su u njihovom posedu, tiče se kineskog izvođača sa njihovim podizvođačima, jer to nije nešto sa čim raspolaže Vlada. Verujem da ćemo tu imati podršku“, rekao je Vučević za TV Pink. Naglasio je da će Vlada, ministarstva i