Bojanić: Svetosavski put je jedini ispravni put po kome treba da ide naš Srpski narod a ne putem ,,krvave šake“

Sveti Sava je deo svih nas, on se izdigao negde u sredini, on predstavlja istoriju iza i ispred sebe i gleda u budućnost… on večno živi sa nama, on nas opominje, a da toga nismo ni svesni! Bez Svetosavskog puta mi možemo samo da bauljamo u beznađu, u tom slučaju smo bez korena… kao panj ili kao kuća bez temelja.

I danas je Sveti Sava sa nama, to je i jedini ispravan put kojim svi Srbi moraju ići a ne ovaj aktuelni sa ,,krvavom šakom“. Dragi i poštovani studenti, vodite računa ko vas predvodi i kakve vam simbole poturaju i ko te i odakle grupacije finansira… i tu ćete videti ,,krvav“ trag, to nije u svetosavskom duhu. Moramo da znamo da taj simbol krvave šake koristi ,,MJAFT“ (albanski: Dosta!) nevladina organizacija u Albaniji koju delimično finansira zapad. Crvenom bojom