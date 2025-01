Tri dela Beograda danas bez struje: Proverite da li je vaša ulica na spisku, evo koliko traju isključenja

Isključenja struje danas su planirana u tri beogradske opštine.

Kako je najavljeno iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja će biti na sledećim lokacijama: Od 10 do 14 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 7 do 15 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 8 do 14 sati bez struje će biti sledeće ulice: Apeluje se na sve građane da se pripreme za eventualne smetnje i neprijatnosti koje prekidi u isporuci električne energije mogu izazvati. Za sada nema najavljenih prekida snabdevanja vodom na teritoriji Beograda. Pre