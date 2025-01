U šabačkom porodilištu se ovako nešto dugo nije desilo: Doktorka otkrila zanimljivu situaciju koja se desila u prvoj smeni foto

U šabačkom porodilištu u petak je bio poseban dan.

Rođeno je deset beba i to sedam dečaka i tri devojčice, a čak osam njih je rođeno tokom prve smene, što se dugo nije dogodilo u ovoj ustanovi, objavila je na zvaničnom Instagram profilu Opšta bolnica Šabac. Kako je naglasila dr Marija Vujković, neonatolog u Opštoj bolnici "Dr Laza K. Lazarević" od početka godine rođeno je 69 beba, i to 30 dečaka i 39 devojčica, a među njima su i blizanci. - Od 1. do 23. januara rođeno je pet beba više nego u istom periodu prošle