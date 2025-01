(Mape) nakon rekordnih 23 stepena: - smrzavanje! Zna se datum temperaturnog sunovrata: Očekuje se pad za 20 stepeni i sneg!

Do kraja januara očekuje nas toplo vreme, sa temperaturama koje mogu ići do čak 23 stepena Celzijusovih, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo. Kiša se očekuje od utorka do četvrtka, a nakon toga očekuje nas i pravi vremenski preokret i dolazak ponovo ledenog talasa.

- Do 31. januara biće vrlo toplo, posebno početkom nedelje kada će lokalno biti obarani rekordi, a maksimumi mogu otići i na oko +23 stepena Celzijusa. Kiša povremeno do utorka uveče do četvrtka ujutro - najavljuje Čubrilo. Osetno hladnije vreme najavljuje već početkom februara. - Nove padavine mogu se očekivati od 02.februara, kada bi moglo doći i do osetnog zahlađenja, uz povratak zime na naše prostore - najavljuje Čubrilo. I meteorolog Ivan Ristić najavljuje