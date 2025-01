Dačić demantovao da će policija tokom noći intervenisati na protestu na Autokomandi

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić demantovao je da će policija tokom noći intervenisati protiv okupljenih na studentskoj akciji 24-časovne blokade na Autokomandi u Beogradu.

Dačić je u saopštenju naveo da se takve „laži i dezinformacije“ šire na društvenim mrežama i u izjavama „neodgovornih pojedinaca“. „Kao što je poznato, pripadnici policije i Sektora za vanredne situacije imaju zadatak da osiguraju bezbednost učesnika, što su tokom dana sa uspehom izvršili“, dodao je on, prenosi Beta. On je pozvao sve redarske službe na skupu da budu u neposrednom kontaktu sa predstavnicima policije, kako bi skup protekao do kraja bez ikakvih