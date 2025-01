„Nimalo nisam uplašen, država je dala sve od sebe“: Vučić u vanrednom obraćanju javnosti

Nimalo nisam uplašen zbog političkih reperkusija, ali ovakvo stanje nikome u društvu ne odgovara rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem i predsednicom Skupštine Anom Brnabić.

Vučić je podsetio da je prošlo 90 dana od „užasne tragedije u Novom Sadu“. „Tragedije su nešto što svaka država pokušava da izbegne, preventivno deluje, a kada se dogode, onda gleda da iz tih tragedija izvuče pouke, a one koji su učinili krivična dela smatra odgovornim i adekvatno je kazni“, rekao je on i dodao da je država do sada dala sve od sebe da pomogne gde god je mogla kako god je mogla porodicama kojima je to bilo potrebno. Kako je istakao, Tužilaštvo je