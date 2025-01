Miloš Vučević podneo ostavku

Vučević je u direktnom obraćanju rekao da je razlog ostavke na mesto predsednika Vlade napad koji se noćas desio na studentkinju u Novom Sadu. „Nakon ovog događaja sinoć u Novom Sadu, moja neopoziva odluka je da podnesem ostvaku na mesto predsednika Vlade“, rekao je Vučević.

On je rekao da je ponosan na sve ono što su uradili kao Vlada, zajedno s predsednikom republike, u proteklih devet meseci. On je istakao da je senku na mandat Vlade bacilo ono što se desilo u Novom Sadu, gubitak 15 života. Rekao je da političari treba da prihvate odgovornost i da pokažu da su spremnu da dovedu do smimrivanja tenzija u društvu. „Ono što ostavlja duboke posledice po društvo je ozbiljna podela. Apsolutno je smišljeno iz inostranstva, podlo smišljeno,