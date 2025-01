Prajini sinovi

Leteći Mostarac je za decu socijalizma sedamdesetih bio isto što i Džordan za klince iz geta deceniju kasnije

Nikad nisam izašao iz sedamdesetih. Sav moj život od osamdesete naovamo bio je prilagođavanje okolnostima koje mi uglavnom nisu išle naruku, stalno neko tumbanje. Al’ sedamdesete me drže mentalno i emotivno. Zapravo su trajale od ’69. do ’82. da bi potom krenulo rašivanje i relativizacija svega što se postavilo u toj čudesnoj, razvučenoj dekadi. To je period od moje pete do osamnaeste godine života i iz te perspektive čovek bi pomislio da je samo nebo granica. A