Najmanje 15 osoba poginulo u metežu na hinduističkom hodočašću u Indiji

Najmanje 15 osoba je poginulo a mnogi su povređeni danas u Prajagradžu, na severu Indije u metežu tokom velikog hindusitičkog hodočašča Kumb Mela.

To veliko okupljanje koje se organizuje svakih 12 godina privlači desetine miliona vernika iz Indije i inostranstva koji u ritualu urone u ušće reka Gang i Jamuna. Lekar u priručnoj šatorskoj bolnici podignutoj na mestu festivala gde su tela žrtava dopremljena, rekao je da ima najmanje 15 mrtvih osoba, a vlasti to još uvek nisu potvrdile. Incident se desio noćas kada su neki od hodočasnika pokušali da preskoče policijske barikade i stignu do Sangam Nosa, tačke gde