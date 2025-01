Prve fotografije teške nesreće kod Požarevca: Sanitet prevrnut, jedna osoba poginula, troje povređeno FOTO

Jedna osoba stradala je, dok su tri povređene u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Požarevac-Petrovac.

U ovoj nesreći učestvovalo je i sanitetsko vozilo doma zdravlja, koje je nakon sudara završilo na boku. Do nesreće je došlo oko 10 časova u mestu Kalšite, kada je došlo do sudara sanitetskog vozila i automobila „pežo“. Vozač „pežoa“ ostao je na mestu mrtav, dok su tri osobe iz saniteta povređene. A post shared by 192.RS (@192_rs) Na fotografijama, sa mesta nesreće, se vidi da je sanitet od siline udarca zavšio zavšrio na boku.