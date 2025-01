Srušio se američki borbeni avion: Letelica eksplodirala nakon što je udarila o tlo, pilot se katapultirao dok je padao

Borbeni avion F-35 srušio se tokom vežbe u bazi vazdušnih snaga Eielson na Aljasci, a pilot je iskočio i nalazi se na sigurnom, potvrdili su zvaničnici.

Avion je doživeo „kvar tokom leta“ i pilot je uspeo da se katapultira iz letelice, izjavio je na konferenciji za novinare pukovnik američkih vazdušnih snaga Pol Taunsend, komandant 354. borbenog krila, navodi AP, a prenosi Index.hr. 🚨 #BREAKING: Watch as a F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base ⁰📌 #Fairbanks | #Alaska Watch as Military emergency crews quickly responded after an F-35 fighter jet crashed on the flightline at Eielson Air Force Base in