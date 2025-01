'Na korak do pravde': Protestni marš beogradskih studenata do Novog Sada

BBC News pre 31 minuta

BBC Prolaznici pozdravljaju studente iz Beograda koji su krenuli u dug marš do Novog Sada

Vezivanje pertli, patike, trenerke, vreće za spavanje, poruke podrške i čvrsta volja.

Tako su izgledale pripreme grupe studenata beogradskih fakulteta za početak protestnog marša do oko 80 kilometara udaljenog Novog Sada kako bi se 1. februara priključili tamošnjim kolegama na blokadi mostova.

U grupi studenata je i Tatjana, studentkinja Biološkog fakulteta, koja je za BBC na srpskom rekla da su odlučni da istraju do ispunjenja zahteva, a pre svega da se utvrdi odgovornost za smrt 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu pre blizu tri meseca.

„Sve je dobro isplanirano, lep je tempo, sa redovnim pauzama, nije samo za najveće heroje, već za sve da mogu da pešače", rekla je ona.

Protest u Novom Sadu na tri mosta preko reke Dunav, studenti organizuju povodom tri meseca od tragedije u tom gradu.

Beogradski studenti planiraju da do drugog najvećeg grada u Srbiji stignu u petak uveče, uz usputna zaustavljanja na nekoliko mesta, kao i da spavaju u Inđiji, grada na pola puta do Novog Sada.

U prvim kilometrima protestnog marša, sve vreme se čuju pištaljke i vuvuzele, pojedini stanovnici Beograda izlaze na terase i ulice da pozdrave studente, a neki im nude i posluženje, javlja BBC reporter Grujica Andrić.

Studentkinja Tatjana kaže i da ostavka predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića ništa ne menja jer zahtevi studenata nisu ispunjeni.

„Najvažnije je da imamo duha da istrajemo do kraja", dodaje.

Druga grupa studenata iz Beograda trebalo bi da krene ka Novom Sadu dan kasnije, na biciklima, na poziv studenata Elektrotehničkog fakuleta (ETF).

„Prvog februara smo svi na tri mosta, neko stiže vozom, neko peške, a neko biciklom", napisali su na mrežama.

U protestnoj šetnji su pojedini studenti Tehnološko-metalurškog fakulteta u Begradu.

„Ideja je radikalizacija protesta, ne u nasilnom smislu, već u vremenu koje je utrošeno i energiji koja mora da bude uložena.

„Odlazak u Novi Sad je posebna epizoda u našim životima. Svaki dan napredujemo, dešava se nešto novo, ove ostavke su samo kozmetička politika i nadam se daćemo dovesti do nekih promena", kaže Petar Stepanović, student ovog fakulteta za BBC na srpskom.

Do Novog Sada on će malo pešačiti, a malo voziti automobil menjajući se sa kolegom, kako bi prevezli studentima potrebne stvari.

„Mi nemamo ideju o prisilnom teranju sa vlasti.

„Vreme je na našoj strani. Sada smo spremni za šetnju. Puna su nam srca i noge će same da odrade svoje", kaže Stepanović.

Na početku okupljanja bila je primećena i čuvena zastava automobilskog tima Ferari.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu najavili su da će 1. februara, kada je i Dan grada, blokirati sva tri mosta.

Njima će se na protestu u subotu priključiti i kolege iz Kragujevca.

„Zahtevamo da odgovorni budu krivično gonjeni", poručuju studenti Filološko-umetničkog fakulteta iz ovog grada za BBC na srpskom.

Tokom studentskih demonstracija 1996/97. godine protiv režima Slobodana Miloševića zbog prekrajanja rezultata lokalnih izbora, bilo je sličnih poduhvata.

Tada su studenti iz Novog Sada šetali do Beograda, ali i grupa od 17 njih iz Niša koji su za 48 sati prešli put od oko 280 kilometara.

Pogledajte i kako su izgledale pripreme za dugi marš do Novog Sada

Pogledajte i fotografije priprema ispred Fakulteta dramskih umetnosti i početak protestne šetnje

BBC

BBC

BBC Za studente je pripremljena hrana

BBC

BBC Studentkinja Tatjana sa Biološkog fakulteta kaže da je potpuno spremna za dug protestni marš do Novog Sada

BBC Jedna od poruka za studente: 'Neka sila bude sa vama' - čuvena replika iz filmskog serijala Ratovi zvezda

BBC

Posle nedavne 24-časovne blokade Autokomande, jedne od najprometnijih saobraćajnih petlji u Beogradu, ovaj marš do Novog Sada je još jedan vid pritiska na vlasti da ispuni sve njihove zahteve.

Studenti protekla dva meseca širom Srbije organizuju proteste i blokade ulica, tražeći utvrđivanje krivične odgovornosti za tragediju u Novom Sadu i objavljivanje kompletne dokumentacije o stanici koja je proteklih godina dva puta rekonstruisana.

Svakog dana u 11.52, kada je pala nadstrešnica, studenti, ali i brojni građani, blokiraju ulice gradova u Srbiji, odajući poštu poginulima.

Antivladini protesti su se omasovili i sada se organizuju u gotovo svim gradovima i mestima u Srbiji.

Policija će obezbeđivati studente tokom cele šetnje

Policija će u potpunosti obezbeđivati trasu šetnje studenata do Novog Sada, saopštio je u četvrtak ujutru ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

„Saobraćaj na trasi će biti obustavljen i preusmeren, ispred i iza kolone biće raspoređeni pripadnici saobraćajne policije i odeljenja za javni red i mir, kao i kola hitne pomoći i cisterna za vodu", naveo je Dačić u saopštenju prosleđenom medijima.

Dodao je da iako skup u pokretu nije prijavljen u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, odnosno pet dana ranije, u sredu uveče je Ministastvo dobilo i-mejl u kojem se skup prijavljuje.

To je veliki iskorak u komunikaciji sa organizatorima studentskih protesta, jer to do sada nije bio slučaj, kaže Dačić.

Fonet Zagrlaj policajca i studenta-redara po završetku 24-časovne blokade Autokomande u Beogradu

Dva dana hodanja

U maršu do Novog Sada, beogradski studenti praviće nekoliko pauza: kod Kriminalističko- policijskog univerziteta (gde će odati 15-minutnu poštu poginulima), u Batajnici, Novoj i Staroj Pazovi.

Planiraju da prenoće u Inđiji, odakle će u petak, 31. januara nastaviti šetnju do Novog Sada u osam ujutru.

Drugog dana hodanja praviće pauze kod skretanja za Maradik, kod Hrama Blage Marije na Čortanovačkom putu, u Sremskim Karlovcima i na Varadinskom mostu.

Plan je da budu ispred železničke stanice u Novom Sadu oko 19.30.

Polazak onih koji će do Novog Sada dvotočkašima je u petak u 10 sati.

U Inđiji je pauza, odakle će nastaviti vožnju do novosadske železničke stanice.

Dosadašnji protesti

Studenti su do sada organizovali niz protesta ispred raznih institucija, između ostalog i glavnog tužilaštva i Ustavnog suda, tražeći da počnu da rade njihov posao i da postupaju po zakonima.

Jedan od najmasovnijih antivladih protesta u Srbiji poslednjih decenija, uz obustavu rada pojedinih delatnosti i firmi održan je 24. januara.

U istom danu organizovan je skup vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Jagodini povodom formiranja novog Pokreta za narod i državu.

Tri dana kasnije, studenti Beogradskog univerziteta organizovali su 24-časovnu blokadu jedne od najprometnijih saobraćajnih petlji u glavnom gradu kao novi vid pritiska na vlasti u Srbiji da utvrde odgovornost za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu.

Tog dana, pridružile su im se i hiljade građana.

U poslednjim satima blokade Autokomande, u Novom Sadu je napadnuta grupa studenata i jedna devojka je teže povređena.

Do napada je došlo samo nekoliko sati pošto su najviši zvaničnici države pozvali na dijalog sa studentima u blokadi, a Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, obećavao da neće biti nikakvog nasilja prema demonstrantima.

Nekoliko sati posle incidenta, ostavku je podneo predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević - detaljnije pročitajte OVDE.

U utorak, 28. januara, ogranizovan je protest u Novom Sadu zbog napada na studente, a više o tome pročitajte OVDE.

Protesti su organizovani i u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Zrenjaninu i drugim gradovima.

Pogledajte šta je rekla jedna od učesnica protesta u Novom Sadu pošto su napadnuti studenti

