U više od trećine škola u Srbiji nema redovne nastave

U ovom trenutku 94 odsto škola u Srbiji radi, tvrdi ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Ona je precizirala da u Srbiji ima 1.773 škole, a da je u potpunoj blokadi između četiri i šest odsto obrazovnih ustanova. Pojasnila je da kada se govori o školama koje rade, misli na one u kojima časovi traju po 45 minuta, ali i na one u kojima su skraćeni na 30 minuta, odnosno gde je u toku štrajk u zakonskim okvirima. – U 65 odsto škola časovi traju po 45 minuta, u 13 do 14 odsto je u zakonskom štrajku, u 12 odsto škola neki nastavnici i neki učenici dođu, neki