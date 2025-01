Pronađena jedna od dve crne kutije putničkog aviona, letelica se sudarila sa helikopterom "Black Hawk"

U avionskoj nesreći koja se dogodila noćas u blizini Vašingtona učestvovali su putnički avion - kanadski regionalni džet 700 (CRJ700), kojim upravlja podružnica American Airlines-a - PSA Airlines, i helikopter UH-60 Black Hawk američke vojske.

Avion CRJ700 napravila je kanadska kompanija Bombardier sa sedištem u Montrealu, preneo je CNN. Taj tip aviona može da primi između 68 i 78 putnika, a na sajtu American Airlines-a navodi se da njegovi CRJ700 mogu da prime 65 ljudi u tri klase. CRJ700 pokreću dva mlazna motora postavljena na zadnjem delu aviona, a avioni tog tipa prvi put su poleteli 1999. godine.