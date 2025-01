Studenti objavili detaljan vodič za blokiranje mostova u Novom Sadu: Prvi put biće održan i građanski plenum

Studenti tri novosadska fakulteta u blokadi saopštili su detaljan plan za protest tokom predstojećeg vikenda u tom gradu kada se navršava tri meseca od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici koja je ubila 15, a teško povredila dvoje ljudi.

Kako je ranije saopšteno, u subotu 1. februara biće blokirana tri mosta u Novom Sadu i to Most slobode, Žeželjev i Most Duga. Studenti Akademije umetnosti, Fakulteta muzičke umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti napravili su detaljan vodič uoči protesta zakazanog za vikend. Kako je saopšteno, tri novosadska mosta biće blokirana 1. februara u 15 sati. Pogledajte mapu kako će izgledati blokada Mosta slobode. Potom u 18 sati se kreće ka Mostu slobode gde će se