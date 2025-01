(Mapa) tačno ovog datuma se vraća zima: Temperatura pada za 10 stepeni, a sve počinje spajanjem dve pojave: Jedna stvar je i dalje neizvesna

U Srbiji je i dalje toplo za ovo doba godine, maksimalna temperatura vazduha se kreće do oko 15 – 16 stepeni, ali će prema najavama meteorologa postepeno padati i već drugog dana vikenda i početkom sledeće nedelje biće osetno hladnije. Meteorolog Ivan Ristić kaže da se zima vraća na neodređeno vreme od 2. februara nakon čega treba očekivati povratak temperatura na normalne vrednosti.

Ristić podseća da je prethodnih dana samo jedan od modela najavljivao povratak zime, međutim, došlo je do promene i drugi modeli su se uskladili. -ECMWF srednjoročni model je konačno uskladio svoju prognozu sa našom, zima se vraća na neodređeno vreme. Spajanje sibirskog i azorskog anticiklona počinje. Nadam se i snegu. Već od vikenda temperatura će da pada dalje po malo. Do srede-četvrtka očekujem da padne na 2 do 6 stepeni, što je oko normale – kaže Ristić za