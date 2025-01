Preminula čuvena britanska pevačica i glumica Merijen Fejtful

Pevačica i glumica Merijen Fejtful preminula je u 78. godini u Londonu, saopštio je njen portparol. „Preminula je mirno, u krugu porodice. „Jako će nedostajati“, piše u saopštenju.

Fejtful je stekla svetsku slavu hitovima poput As Tears Go By koji je 1964. bio među10 najboljih na britanskoj top listi, i glavnim ulogama u filmovima kao što je Devojka na motorciklu. Tokom 1960-ih bila je u vezi sa Mikom Džegerom, frontmenom grupe Rolingstons. Fejtful je bila inspiracija za pesme I can’t get always what I want, I Got the Blues i Wild Horses. Posle godina obeleženih zavisnošću od heroina, vratila se muzici objavivši album Broken English 1979.