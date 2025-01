Uživo poslovni forum Srbija-Italija: Predsednik Vučić i šef diplomatije Italije Tajani otvaraju konferenciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani obratiće se danas na Poslovnom forumu Srbija-Italija, koji organizuje Privredna komora Srbije uz podršku Ambasade Italije i italijanske Agencije za trgovinu (ITA).

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani kaže da je počastvovan time što je ponovo u Beogradu. - 2023. godine održan je veliki forum preduzetnika u Beogradu, to je bio ogroman uspeh. Potom je u maju bio forum u Trstu, a kada sam prvi put bio u bilateralnoj poseti ovde, organizovan je sličan susret, i to je znak velikog prijateljstva između Italije i Srbije. Pristustvo italijanskih preduzeća u Srbiji nije samo privredna ekonomska poruka, već je to poruka