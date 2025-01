U zdravstvu odlučuju politički komesari

Trenutno deset pacijenata čeka na operaciju i ako poslednjeg mogu da operišem tek kroz dva meseca, za njega je to kasno. Pritom ne znam ni kako da napravim izbor: koga da stavim prvog, a koga da odložim

Nije novost to što je profesor dr Vladimir Dugalić, jedan od najcenjenijih stručnjaka za hirurgiju jetre, javno kritikovao ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog načina na koji se izvodi program transplantacije jetre u Srbiji. Jer, za 10 godina nije osposobljen nijedan domaći lekar da obavlja taj zahvat, već se dovode lekari iz Hrvatske koji se plaćaju iz budžeta. Dugalić je upozoravao na to i pre studentskih protesta, a upozorava i danas. Ali jeste novost to što