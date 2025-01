Proleće u poslednjem danu januara - šta donosi februar

Poslednji dan toplog vremena biće pretežno sunčan, uz slab vetar. Najniža temperatura od nule, a najviša 16 sepeni. Vikend donosi pad temperature, u nedelju moguć mraz.

Vetra gotovo da nema pa će poslednje januarsko jutro biti maglovito. Magla će se ponegde i duže zadržati. Poslednjeg dana toplog vremena biće promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, promenljiv. Najniža dnevna temperatura od 1 do 6, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Beogradu, posle umereno oblačnog i mestimično maglovitog jutra, sunačno i temperautra do 14 stepeni. Za vikend temperautra se vraća na