Vučić: Pokušaćemo da formiramo novu vladu, ili idemo na izbore; Tajani: Stabilna Srbija znači stabilan region, važno da se pokrene dijalog

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju najvažnije očuvanje stabilnosti uprkos, kako je rekao, željama mnogih da zaustave investicije u našoj zemlji i naveo da će u skladu sa rokovima biti pokušano da se formira nova vlada, a ako to ne bude moguće ići će se na izbore.

"Što se tiče krize vlade, ustavni okviri su jasni. Pretpostavljam da će sledeće nedelje, ili kad već bude zakazana sednica Skupštine Srbije, biti konstatovana ostavka. Od tog trenutka imamo 30 dana do izbora nove vlade u skladu sa Ustavom Republike Srbije i u skladu sa činjenicom ko može da obezbedi većinu u Narodnom parlamentu, pokušaćemo da se obezbedi većina. Ako to bude moguće, ako ne, ići će se na izbore. A na izborima vi već znate kako to ide, kao i uvek.