Lesor stiže na derbi Partizan – Crvena zvezda!

Matijas Lesor doleteće privatnim avionom iz Atine u Beograd kako bi večeras uživo pratio "večiti derbi" između Partizana i Crvene zvezde.

Portal „HotSport“ došao je do snimka na kojem se centar Panatinaikosa na atinskom aerodromu, uz pomoć električnih kolica, ukrcava za let prema Srbiji. Matijas Lesor na aerodromu u Atini ulazi na let za Beograd,a kako je potvrdio za naš portal biće večeras u Beogradskoj areni na večitom derbiju! #MathiasLessort #Partizan #KkP #Crvenazvezda @EuroLeague @PartizanBC pic.twitter.com/QZN0Sorqyy — HotSport (@hotsportsrb) January 31, 2025 Lesor se oporavlja od teškog