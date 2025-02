Zvezdi odgovara i tabela i raspored - Partizan nema mesta za kiks ANKETA

Košarkaši Crvene zvezde su pobedom protiv Partizana u drugom večitom derbiju u Evroligi otvorili vrata plej-ofa.

Crveno-beli su u paklu Beogradske arene pred više od 20.000 navijača Partizana uspeli da posle dramatične završnice dođu do pobede rezultatom 73:71. Junak pobede je bio Nemanja Nedović koji je na sekundu do kraja uspeo da pogodi dva od tri slobodna bacanja i tako odnese prevagu na stranu njegovog tima. Zvezda se tako revanširala Partizanu za poraz u prvom delu sezone, a jedina uteha crno-belima bi moglo da bude to što su izgubili sa manjom razlikom od one sa kojom