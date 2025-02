Počela obraćanja govornika: Studenti i građani okupljeni kod Mosta slobode u Novom Sadu (foto, video)

Sva tri mosta u Novom Sadu danas su bila blokirana za saobraćaj. Nakon tri sata, koliko je trajala blokada, saobraćaj ponovo ide Varadinskim i Žeželjevim mostom, dok Most slobode ostaje pod blokadom do sutra do 15 časova. Organizatori blokada su studenti, koji su na ovaj način, kao i odavanjem počasti koja je planirana za večeras, obeležiti tri meseca od nesreće na Železničkoj stanici Novi Sad u kojoj je poginulo 15 ljudi.

Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić obratio se okupljenima u Novom Sadu. - Vi ste svojom hrabrošću, pameti i svojom lepotom konačno upalili svetlo i osvetlili tamni vilajet, u kojem je moja generacija lutala. Vi gasite mržnju vi obesmišljavate podele, vi neutrališete otrove koji su nam decenijama ubrizgavani - rekao je Bjelogrlić. Plenum studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu saopštio je danas da se, iz bojazni zbog upliva opozicionih aktera, aktivističkih