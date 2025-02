Studenti danas blokiraju sva tri mosta u Novom Sadu: Ovo je detaljan plan i satnica (foto, video)

Sva tri mosta u Novom Sadu biće blokirana u subotu. Studenti tri novosadska fakulteta u blokadi, uz podršku kolega koje su peške stigle iz Beograda, saopštili su detaljan plan za protest ovog vikenda kada se navršava tri meseca od nesreće na Železničkoj stanici Novi Sad u kojoj je poginulo 15 ljudi.

Kako je ranije saopšteno, u subotu 1. februara biće blokirana tri mosta u Novom Sadu -Most slobode, Žeželjev i Varadinski. Ovo je detaljan vodič koji su objavili studenti Akademije umetnosti, Fakulteta muzičke umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti. Blokada sva tri mosta - Slobode, Varadinskog i Žeželjevog - počeće u 15 časova. Varadinski i Žeželjev će biti blokirani tri sata, do 18 sati, a Most slobode 24 sata. - Prva tri sata blokiraćemo sva tri mosta. Nakon