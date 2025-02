Blokirana sva tri mosta u Novom Sadu: Obustava saobraćaja na Mostu slobode trajaće 24 sata

Novosadski studenti u blokadi blokirali su sva tri mosta u gradu, koja počinje u 15 sati.

Most slobode, Varadinski most i Žeželjev most su blokirani od 15 sati, a studenti će potom krenuti ka Mostu slobode gde će se nastaviti sa blokadom u trajanju od 24 sata. Najavljena je i blokada Klisanskog mosta u periodu od 14 do 14.15 časova. Nakon završene blokade okupljeni će se uputiti ka Varadinskom, Žeželjevom i Mostu slobode. Studenti beogradskih fakulteta, podsetimo, posle dvodnevnog pešačenja, sinoć su stigli u Novi Sad kako bi se pridružili novosadskim