Sibirski anticiklon donosi veliki temperaturni pad u Srbiji! Detaljna vremenska prognoza za narednu nedelju, stižu nam jake turbulencije

Od nedelje nas čeka hladnije, ali uglavnom suvo vreme.

Početkom sledeće nedelje očekuje se jačanje ogranka sibirskog anticiklona, što će doneti suv i hladan vazduh. Slabe padavine moguće su samo ponegde u ponedeljak. Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Od utorka se očekuju noćni mrazevi sa temperaturama od -10 do -2 stepena Celzijusa, dok će se dnevne temperature kretati od 0 do 6 stepeni Celzijusa. Postepeni zahlađenje nastavlja se tokom vikenda. Dnevna temperatura će biti od 5 do 14 stepeni Celzijusa, dok će