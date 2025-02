A kad Milanović napravi svoj pokret za narod i državu…

Zoran Milanović bi bio najprirodniji mogući predsjednik HDZ-a. Svakako puno prirodniji od Plenkovića. No, da paradoks bude veći, na vrhuncu popularnosti ga drži upravo to što je bio višegodišnji predsjednik SDP-a i što ga liberali i ljevičari smatraju svojim, makar da on s tim pozicijama, više nema ništa

Iako je konačan rezultat hrvatskih predsjedničkih izbora bio suštinski očekivan, a iznenađujući tek u odnosu na osvojene procente glasova, pa i unatoč tome što je o tome već objavljen niz tekstova, kako na Velikim pričama, tako i na brojnim drugim hrvatskim i regionalnim portalima, s obzirom da je riječ o nekoj vrsti epohalne promjene, koja nije toliko ili nije uopće naznačena u tim tekstovima, mislim da bi se vrijedilo pozabaviti tom temom. I to polazeći od one