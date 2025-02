Produžena studentska blokada mosta u Novom Sadu, Vučić kritikuje 'vašarsku atmosferu'

BBC News pre 5 minuta

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Studenti, ali i Novosađani i stanovnici drugih mesta produžili su blokadu jednog od od tri mosta u Novom Sadu, tri meseca posle tragedije u tom gradu kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno.

Pod sloganom „Ćutanja je dosta! 1. 2. na sva 3 mosta", studenti su organizovali još jednu radikalnu akciju u nameri da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da im ispune sve zahteve.

Zajedničkom odlukom studenata i okupljenih demonstranata, blokada Mosta Slobode, koja je počela u petak u 15 sati i trebalo je da bude završena u nedelju u to vreme, produžena je za još tri sata.

Odluka je izglasana javno, podizanjem ruku okupljenih, a na pitanje studentskog predstavnika: 'Da li ste za to da blokada bude produžena za još tri sata da očistimo prostor?".

U vreme dok je trajala blokada mosta u Novom Sadu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je preko Instagram naloga ponovo pozvao na razgovor, ali je kritikovao i, kako je opisao, „vašarsku i Egzit (veliki muzički festival) atmosferu".

Novosađani i ljudi iz drugih mesta na improvizovanim štandovima pravili su u nedelju pre podne kafu, čajeve i palačinke za promrzle učesnike protesta.

Blokade novosadskih mostova počele su u subotu, 1. februara u rano popodne tročasovnom blokadom tri prelaza preko Dunava, da bi se potom sve kolone spojile ispred Mosta Sloboda.

Taj datum je izabran jer pre tačno tri meseca u padu nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 15 ljudi i još dvoje teško povređeno, a ujedno je i Dan Novog Sada.

Utvrđivanje krivične odgovornosti za pad nadstrešnice jedan je od ključnih zahteva studenata, koji više od dva meseca blokiraju fakultete i organizuju proteste širom Srbije.

Iako je noć bila hladna, mnogi studenti su je proveli pod šatorima oko Mosta Sloboda i u drugim lokacijama u gradu, a prvobitni plan je da ostanu do 15 sati kada bi blokada trebalo da bude završena.

Dok vlast ponavlja da su zahtevi ispunjeni, studenti odgovaraju da nisu, što je i jedna od glavnih poruka na transparentima koji traju više od dva meseca.

Studentski protesti, koji su se omasovili širom zemlje, izazvali su politička previranja u Srbiji i doveli do pada vlade premijera Miloša Vučevića koji je podneo ostavku posle nedavnog napada na grupu studenata u Novom Sadu, gradu čiji je gradonačelnik bio.

Šta je poručio Vučić?

Razgovor je lekovit i samo njime se može doći do rešenja, rekao je Vučić u obraćanju preko zvanične Instagram stranice.

Dodao je da je bitno da razgovori sa profesorima i predstavnicima univerziteta krenu što pre i da niko ne izbegava sopstvenu odgovornost.

Zahvalio se učesnicima protesta, ali i 'ogromnoj većini' koja se sa njima ne slaže, što je sve prošlo mirno i bez incidenata.

Ipak, izneo je i opasku o protestima u Novom Sadu.

Biću nepokolebljiv kritičar onih koji misle da je „vašarska i Egzit atmosfera pravi način da se oda počast stradalima u novosadskoj tragediji", rekao je.

Još jednom je poručio da neće biti prelazne vlade i da su neminovni novi izbori ako ne dođe do formiranja nove vlade posle ostavke premijera Miloša Vučevića.

„Srbija mora da dobije samo srpsku vladu, ako to uopšte bude moguće, ako ne, onda moramo da idemo na nove izbore. Nama nisu potrebne vlade nametane sa strane i oktroisane bez izbora i narodne volje", rekao je Vučić.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NEDELJNOG JUTRA U NOVOM SADU

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

BBC Čuveni fića čuva stražu na prilazu mostu

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

BBC Studentkinje su u nedelju ujutro čistile Novi Sad

Fonet

Fonet

BBC Krvave šapice kao simbolika protesta

Fonet

Fonet

BBC Studentska kafa - tri u jedan

Fonet Novosađani su pripremili okrepljenje za učesnike blokade mosta

Fonet Neki studenti su se zagrejali, igrajući kolo

Fonet A neki su pod ćebićima gledali film na otvorenom - na platnu je scena iz filma 'Majstori, majstori' Gorana Markovića

Fonet A mnogi su se latili metli da očiste Novi Sad

Studentskom pozivu na blokade mostova odazvali su se mnogi stanovnici Novog Sada i drugih mesta, poljoprivrednici na traktorima, stotine motociklista.

U blokadi učestvuje i grupa studenata iz Beograda, koja je za dva dana prepešačila više od 80 kilometara.

Po njihovom dolasku, studenti brojnih fakulteta su, držeći upaljena svetla na telefonima, ispred železničke stanice u petak uveče održali 15-minutnu poštu stradalima u tragediji, položiviši cveće.

Kako je izgledalo dvodnevno studentsko pešačenje i šta se sve dešavalo na putu od Beograda do Novog Sada pročitajte OVDE.

Nekoliko sati pre početka blokade novosadskih mostova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu na skupu u Brusu, na jugu Srbije, ponovio da nudi razgovor svima, ali i da će na pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti država odlučno odgovoriti.

Reuters Fotografija Novog Sada u 1. februara 2025.

Fonet

BBC

Podrška Mire Banjac, Madone i taksista

Dok se jedna od studentskih kolona kretaka ka blokadi mostova u Novom Sadu, sa terase stana ih je pozdravila čuvenska srpska glumica Mira Banjac, koja ima 95 godina.

Studente je, prenose mediji, podržala i američka pevačica Madona koja je na njenom Instagram profilu podelila tuđu objavu o protestima u Srbiji.

„Ono što vam mediji ne prenose jeste da se trenutno dešava jedan od najvećih studentskih protesta, od 1968. godine - u Srbiji", navodi se u objavi koju je podelila Madona.

Uz slike dronom, opisuje se da su studenti zatvorili skoro svaki univerzitet, a da su u toku i 24-časovne blokade.

Snimci iz Srbije praćeni su Madoninim čuvenim hitom „Like a Prayer".

Pročitajte tekst BBC-ja o studentskim demonstracijama 1968. godine OVDE.

Studente je ranije podržao i najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji se dan uoči blokada mostova u Novom Sadu, pojavio na evroligaškom košarkaškom derbiju Partizana i Crvene zvezde u beogradskoj Areni u dukserici s natpisom na engleskom jeziku: Students Are Champions (Studenti su šampioni).

I konceptualna umetnica Marina Abramović dala je podršku studentima, objavivši na Instagram nalogu: The students of Serbia are the heroes of today (Studenti u Srbiji su heroji današnjice).

Studentima je stigla podrška iz regiona - Zagreba, Splita, Osijeka i Banjaluke.

Žrtvama tragedije odata je pošta i širom sveta u subotu - u Beču, Londonu, Parizu, Stokholmu, Malmeu i Cirihu.

Taksisti iz Beograda najavili su da će organizovano otići po studente beogradskih fakulteta i besplatno ih vratiti u glavni grad Srbije.

https://www.instagram.com/p/DFiOt9bB3BO/

'Ne ljuti se, čoveče' i mesto za zagrljaj

BBC/Nemanja Mitrović

BBC

Iako je veče bilo hladno, entuzijazam okupljenih u Novom Sadu nije opadao.

Igrali su uz muziku, na bini su se smenjivali govornici.

Sporadično je mirisala hrana, a nedaleko od Mosta Slobode je mesto za zagrljaje, gde studentima može i pismo da se ostavi.

Ima i ljudi na rolerima, a neki su došli sa decom.

Igrali su 'Ne ljuti se, čoveče', jamb, neki su odmarali u kamp stolicama dok su se okolo vijorile srpske zastave, fakulteta, Isusa, Kosovo je Srbija, Za prava životinja.

BBC

Stotine motociklista kao podrška studentima

U Novi Sad je iz Beograda stigla i velika grupa motociklista.

„Studenti su ustali i najmanje što možemo da uradimo jeste da dođemo i podržimo ih, jer se bore za jednu pravičnu zemlju, gde zakon važi za sve i da svi mi to zaslužujemo", rekla je Marija Petrović, motociklistkinja, za BBC na srpskom.

Doneli su i poklone, između ostalog majice sa likom belog zeke, jer je, kako dodaje, to i maskota Novosađana.

„Tu smo da podržimo Donu (pregaženog psa tokom jednog od raniih protesta), zeku, studente i sve nas ovde, tu je i zastava, jer smo mi Srbija i ovo je zemlja za nas", poručila je Petrović.

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock Novi Sad 1. februara 2025.

BBC Blokada Žeželjevog mosta, jednog od tri u Novom Sadu preko Dunava

Među hiljadama pristalica kod Žeželjevog mosta bila je i Jasna Jovanović, penzionerka iz novosadskog naselja Petrovaradin, koja je ponosna na studente.

„Podržavam ih u svemu, treba izdržati i blokirati tri meseca.

„Masa je ogroman potencijal da nam deca ostanu, moja unuka je otišla, a da je ovde bilo bolje, nije morala", rekla je za BBC na srpskom.

Ispričala je i da je zaplakala kada je u petak uveče posetila Rektorat i da je bila oduševljena organizacijom.

„Neka se zahtevi ispune, niko ne traži njihovo sklanjanje (sa vlasti), nego da svako da radi svoj posao", dodala je.

Previranja u Srbiji

Fonet Posle Varvarina, Ćićevca i Trstenika, Vučić je održao i miting u Brusu

Pad nadstrešnice na nedavno rekonstruisanoj novosadskoj železničkoj stanici i potonji protesti koji su se prošili po gotovo čitavoj zemlji, do sada su najveći izazov za Srpsku naprednu stranku (SNS) i Vučića, koji, uz podršku koalicionih partnera vladaju bezmalo 15 godina.

Vučić, koji je na prethodnim predsedničkim izborima dobio više od dva miliona glasova, poručuje da će država sačuvati mir i stabilnost i poziva se na najnovija istraživanja - nije rekao čija - da SNS i dalje ima većinsku podršku među biračima.

Tokom proteklih meseci protesta, Vučić je menjao retoriku - oštro je govorio o studentima, tvrdio da njima upravljaju pojedine spoljne službe, ne precizirajući koje, mada najviše govori o 'hrvatskom uticaju'.

Poslednjih nedelja je ublažio stav, pozivao je studente i njihove profesore na razgovor, što oni odbijaju, poručujući mu da po Ustavu nije nadležan da rešava i ispuni njihove zahteve.

Studenti traže od institucija, a pre svega pravosuđa, da počnu da rade po zakonima, da stanu na put korupciji, za koju smatraju da je i dovela do novosadske tragedije i pogibije 15 ljudi.

„Država se ponaša tolerantno. Mnogi su pomislili da je moguće da se sa državom igraju i da je moguće da državu uvek i svakoga u državi ucenjuju. Država nije igračka.

„Zato su spolja krenuli u napad na Srbiju, podržani od mnogih iznutra koji godinama pokušavaju da osvoje vlast, malo na izborima, malo bez izbora i nikako im ne ide jer ih narod neće", rekao je Vučić u subotu, na skupu u Brusu, gradiću podno planie Kopaonik.

Iako optužuje spoljne faktore i službe za uticaj na proteste u Srbiji, Vučić održava stalne kontakte sa američkim, evropskim, ruskim i kineskim diplomatama.

Više od dva meseca, studenti širom Srbije organizuju proteste i blokade ulica, tražeći utvrđivanje krivične odgovornosti za tragediju u Novom Sadu i objavljivanje kompletne dokumentacije o stanici koja je proteklih godina dva puta rekonstruisana.

Svakog dana u 11.52, kada je pala nadstrešnica, studenti, ali i brojni građani, blokiraju ulice gradova u Srbiji, odajući poštu poginulima.

Masovni studentski protesti, koje podržavaju desetine hiljada građana širom Srbije, doveli su do ostavki najpre nekoliko ministara, a potom i do pada vlade.

Prethodno je Vučić ponudio i savetodavni referendum na kojem bi se birači izjašnjavali da li i dalje ima njihovo poverenje, što opozicija odbija.

Vučić i SNS, kao stožer vladajuće koalicije, sada imaju mogućnost da naprave novu vladu - mandatara predlaže predsednik Srbije - ili da raspišu vanredne izbore.

Većina parlamentarnih opozicionih stranaka odbija ideju o vanrednim izborima i traži najpre ispunjenje svih studentskih zahteva, a potom i prelaznu vladu sačinjenu od stručnjaka kako bi se stvorili uslovi za fer i poštenu utakmicu na biralištima.

Vučić to kategorički odbija.

„Nema ni prelazne, ni ekspertske vlade, biće srpska vlada.

„Izbori može, referendum može, demokratija, sve. Ali neće biti vlada sluga bilo kome, taj film nećete da gledate dok sam živ i dok sam predsednik ove zemlje", rekao je zajapureni Vučić na skupu u Trsteniku u petak.

Dok su studenti u Novom Sadu uzvikivali „nisi nadležan", Vučić je tokom posete centralnoj i južnoj Srbiji, poručio da nudi razgovor svima, ali i da će se „država ponašati kao država onog sekunda kada neko pomisli da će nasiljem da se dočepa vlasti".

Studenti su do sada organizovali niz protesta ispred raznih institucija, između ostalog i glavnog tužilaštva i Ustavnog suda, tražeći da počnu da rade njihov posao i da postupaju po zakonima.

Jedan od najmasovnijih antivladih protesta u Srbiji poslednjih decenija, uz obustavu rada pojedinih delatnosti i firmi održan je 24. januara.

U istom danu organizovan je skup vladajuće SNS u Jagodini povodom najave formiranja novog Pokreta za narod i državu.

U poslednjim satima blokade beogradske petlje, u Novom Sadu je napadnuta grupa studenata i jedna devojka je teže povređena.

Do napada je došlo samo nekoliko sati pošto su najviši zvaničnici države pozvali na dijalog, a Vučić obećavao da neće biti nikakvog nasilja prema demonstrantima.

REUTERS/Marko Djurica

Reuters/Djordje Kojadinovic Blokada mostova u Novom Sadu 1. februara 2025.

BBC Blokada Mosta Duga (Varadinskog mosta)

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock Alasi i u pozadini tvrđava na Petrovaradinu, simbol Novog Sada

Reuters/Marko Djurica Podrška studentima i blokadama mostova i sa krovova novosadskih zgrada

Fonet

BBC

BBC

Fonet Gari je žargonski naziv za Novosađane

Fonet Razne generacije učestvuju u blokadi mostova - ko su bumeri, a ko zumeri pročitajte u našem tekstu

Fonet

BBC

BBC Neki studenti su na mostovima organizovali šišanje i prikupljaju novac koji će biti dat u humanitarne svrhe

BBC/Svetlana Paramentić Glavne poruke studenata: 'Tri meseca', 'Nula odgovornosti' i 'Branimo slobodu'

BBC

BBC

BBC

BBC/Svetlana Paramentić Studenti sa transparentima ispred kampusa

BBC Jedan od velikih kazana u kojima se pripremao pasulj za studente

BBC

