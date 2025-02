Šabić: Saopštenje SNS o izveštavanju RTS-a je puka pretnja

Saopštenje Srpske napredne stranke o jučerašnjem izveštavanju Radio-televizije Srbije o protestima u Novom Sadu je puka pretnja, ocenio je advokat Rodoljub Šabić.

On je u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Iks upitao koje je to odredbe Zakona o elektronskim nedijima ili Kodeksa novinara ovom prilikom RTS prekršila. „Kako se RTS izveštavanjem sa protesta studenata i građana, ‘stavila na stranu političara koji bi da ruše ustavni poredak’? Kakve će to ‘procese’ pokrenuti SNS? Bez ijedne reči i dokaza u prilog iznetim optužbama ovo saopštenje SNS je puka pretnja, izraz besa zbog minimumom objektivnog izveštavanja