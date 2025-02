Advokat Ljubičanović podneo ostavku na mesto člana UO AKS: Ne slaže se sa odlukom o obustavi rada

Advokat Dragoslav Ljubičanović podneo je ostavku na mesto člana Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (AKS), nakon što je skupstina AKS odbila predlog UO za obustavu rada advokata na 15 dana uz minimum procesa rada, već je usvojila predlog AK Šabac i proglasila potpunu obustavu rada od 30 dana.

On je za Tanjug potvrdio da je ostavku podneo, jer je sada UO AKS dužan da sprovodi odluke sa kojima se ne slaže. "Odluke Skupštine AKS su takve kakve su, rukovođene onim razlozima koji nemaju veze sa našim interesima kako to sagledava ovaj UO. Svoj mandat dugujem advokatima Advokatske komore Beograd i to sam radio kako najbolje znam, ali ako moja volja, kao izraz moje savesti, nije ono čime se rukovodim u svom mandatu, onda sam prinuđen da podnesem ostavku", naveo