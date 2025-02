Zima još ne popušta – hladna jutra, sunčani intervali i slab vetar

Vetar će biti slab do umeren, na severu i istoku duvaće istočni i jugoistočni vetar, dok će u ostalim delovima zemlje biti promenljivog pravca.

Najniža temperatura kretaće se od -2 do 2 stepena Celzijusa, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti u rasponu od 7 do 13 stepeni. U večernjim satima i tokom noći očekuje se ponovno formiranje magle i niske oblačnosti. U Nišu se ujutro očekuje niska oblačnost, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno. Vetar će biti slab i promenljivog pravca. Najniža temperatura biće oko -1 stepen, dok se maksimalna dnevna temperatura očekuje oko 12 stepeni Celzijusa. Uveče i