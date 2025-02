Košarkašu crvene zvezde prekipele kritike: Pljuvaću krv za ovaj tim, samo probajte da nastavite ovako!

Oglasio se košarkaš! Igokea je u okviru 19. kola ABA lige dočekala Crvenu zvezdu, a pobedu je odneo gostujući sastav, rezultatom – 92:82.

Posle meča u kome je upisao šest poena, a dodao je i tri skoka uz jednu asistenciju, Džon Braun, četvorka crveno-belih poslala je poruku na Instagram storiju. – Hajde da odmah rasčistimo stvari. Tu sam gde sam s razlogom. Bez obzira na to kako neki od navijača to doživljavaju. Pljuvao sam krv za nekoliko timova i uradiću to isto za ovaj tim. Ako vam se to ne sviđa, onda idite i… Nastavite tako i niko nikada od mene neće dobiti ni pozdrav – poručio je Džon Braun.