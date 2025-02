Most slobode blokiran i danas do odluke plenuma

NOVI SAD - Most slobode blokiran je i danas, do popodnevnih sati kada će o obustavi ili produžetku blokade odlučivati plenum. Novosadski studenti u blokadi, kojima se, nakon dva dana pešačenja pridružila i velika grupa beogradskih studenata, kao i brojni građani, blokirali su juče oko 15 časova sva tri mosta u Novom Sadu - Varadinski, Žeželjev i Most slobode - povodom tri meseca od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, kada je stradalo 15 ljudi. Blokade Žeželjevog i Varadinskog mosta

Učesnici blokade kod Mosta slobode u Novom Sadu odali su danas počast žrtvama pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici petnaestominutnom tišinom, nastavljajući 24-časovni protest u okviru kojeg je za 15 sati najavljen plenum sa građanima. - U 15 časova plenum sa građanima odlučuje o blokadi Za 14 časova najavljena je akcija grupnog čišćenja, a u 15 sati trebalo bi da počne plenum sa građanima, koji se već okupljaju. Na plenumu bi, kako su najavili