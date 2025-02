Most slobode blokiran i danas do popodne - do odluke plenuma

NOVI SAD - Novosadski studenti u blokadi, kojima se, nakon dva dana pešačenja pridružila i velika grupa beogradskih studenata, kao i brojni građani, blokirali su juče oko 15 časova sva tri mosta u Novom Sadu - Varadinski, Žeželjev i Most slobode - povodom tri meseca od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, kada je stradalo 15 ljudi. Blokade Žeželjevog i Varadinskog mosta trajale su do 18.00 časova, dok je Most slobode i dalje u blokadi.

Sam Limanski park i okolne ulice praktično su pravo šator naselje. Ovde je nemoguće prići sa bilo kog od tri pravca. Sve raskrsnice su blokirane od strane policije i poljoprivrednika koji su tu došli traktorima iz okolnih mesta. Noćas je održan veliki broj programa. Noć je protekla mirno bez incidenata. Organizovana je podela hrane, vode, svih potrepština. Sve i ovog jutra protiče mirno. Pojedina taksi udruženja iz Beograda i Novog Sada ponudili su studentima