Novi tripl-dabl maestra Jokića, povreda Micića, Jović odličan (video)

Srpski as Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl u pobedi Denvera na gostovanju Šarlotu rezultatom 107:104, u meču u kom se povredio Vasilije Micić. Jokić je meč u Šarlotu završio sa 28 poena, 13 skokova i 17 asistencija i tako došao do 22. tripl-dabla u sezoni, a 152. u karijeri u ligaškom delu NBA lige. Kristijan Braun je utakmicu završio s 24 poena, Džamal Marej dao ja 20, a Majkl Porter Džunior 15. ANOTHER JOKER MASTERPIECE ???? 28 PTS | 13 REB | 17 AST | 4