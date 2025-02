Vladica iz Čačka oteo sopstveno dete: Majka mesec i po dana tražila sina: Evo kakva kazna mu preti

Vladici Popoviću (39) iz Čačka koji je, bez znanja majke, odveo maloletnog sina nad kojim majka ima starateljstvo, optužnicom Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, u koju je "Blic" imao uvid, na teret se stavlja krivično delo - oduzimanje maloletnog lica i tužilaštvo je predložilo da mu se izrekne kazna u trajanju od godinu dana zatvora, uz eventualnu mogućnost da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje, uz primenu elektronskog nadzora.

Optužnicom se Vladici Popović na teret stavlja da je u vremenskom periodu od 9. aprila do 15. maja, u Velikoj Plani, oduzeo maloletnog sina od roditelja, Ankice Popović, kojoj je ono povereno pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom - presudom Osnovnog suda u Čačku iz 2017. godine. "On je najpre 9. aprila, u jutarnjim satima, oduzeo njihovo zajedničko dete iz hotela u Velikoj Plani, gde su svi zajedno boravili desetak dana unazad. To je uradio tako što je prilikom