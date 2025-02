Svi vlasnici sim kartica u Srbiji imaju novi rok! Evo kada će gasiti neregistrovane brojeve

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija danas je saopštilo da je rok za registraciju pripejd brojeva produžen do 10. aprila 2025. godine, što daje korisnicima dodatno vreme da usklade svoje pripejd kartice sa novim zakonskim zahtevima.

Pomeranje roka, koje se odnosi na obaveznu registraciju svih pripejd kartica, usledilo je nakon izmene Pravilnika o tehničkim uslovima za registraciju usluga sa plaćanjem unapred. Prema ovom novom rešenju, korisnici će moći da nastave koristiti pripejd brojeve do 10. aprila, dok se registracija mora završiti najkasnije do tog datuma. Za korisnike koji se još nisu registrovali, Ministarstvo je naglasilo da će nakon 10. aprila, ali najkasnije do 25. maja 2025.