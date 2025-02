Ovo su ovogodišnji dobitnici Gremi nagrada: Bijonse srušila sopstveni rekord

Sinoć je održana svečana ceremonija povodom 67. dodele Gremi nagrada, a peti put za redom ceremoniju je vodio komičar Trevor Noa.

Pevačica Bijonse ponovo je dobila najviše nominacija, čak njih 11, čime je oborila svoj rekord iz 2009. godine kada je dobila 10 nominacija. Osim nje, najveći broj nominacija dobili su Kendrik Lamar, Čarli XCX i Bili Ajliš. Album godine: Cowboy Carter, Beyoncé Pesma godine: Not Like Us, Kendrick Lamar Spot godine: Not Like Us, Kendrick Lamar Hit godine: Not Like Us, Kendrick Lamar A post shared by Simon Black (@sim_onblack) Najbolji novi izvođač: Chappell Roan