Grenel: Kurtijeva retorika da je blizak sa SAD lažna

VAŠINGTON - Izaslanik za specijalne misije predsednika SAD Ričard Grenel izjavio je danas da vlada premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija nije ulivala poverenje za vreme prvog mandata predsednika SAD Donalda Trampa, kao ni za vreme administracije bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, dodajući da su i republikanci i demokrate kritikovale Kurtija zbog povlačenja jednostranih poteza koje su imale za cilj destabilizaciju regiona.

''Kurtija su kritikovali i EU i NATO. Međunarodna zajednica je ujedinjena protiv Kurtija'', napisao je Grenel na mreži Iks. On je naveo da je Trampova administracija u prošlosti dobro sarađivala i da će nastaviti da to čini sa svima na Balkanu, ali da su za to potrebni partneri koji ulivaju poverenje. "Američke kompanije se šire u Albaniji i Srbiji, ali se ne šire na Kosovo, zbog Kurtija", istakao je Grenel i dodao da se Kurti takođe protivio svim idejama koje su