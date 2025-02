Dođeš mi, dođem ti

Prodaju većinskog udela u NIS-u ruskom Gaspromnjeftu, sa poslovnom logikom i znanjem braće Troter, te 2008. podržali su i vladajuća većina i opozicija, koja je vlast preuzela pre 13 godina i do 25. februara moraće da bira između „bratskog prijateljstva“ sa Rusijom i punih rezervoara

Uvođenjem američkih i britanskih sankcija NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva u ovom preduzeću Srbija se našla u situaciji da plaća ceh ruske agresije na Ukrajinu. Kako se dogodilo da Srbija posle više od tri decenije ponovo bude izložena sankcijama, bez obzira na to što one nisu primarno uperene protiv nje? Da li ni kriva ni dužna, kako to tvrdi predsednik Aleksandar Vučić, ili je takav ishod samo logična posledica niza pogrešnih poteza sadašnje i bivše vlasti?