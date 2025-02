U Srbiji na istoku i jugozapadu oblačno, u ostalim delovima zemlje sunčano vreme

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno sunčano vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, dok će se temperature kretati od minus sedam do devet stepeni. U Novom Sadu se ujutru očekuju slab do umeren mraz i magla, tokom dana sunčano vreme i temperature od -šest do pet stepeni.