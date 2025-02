(Mape): Afrički anticiklon stiže prerano, a to znači samo jedno! Hladno, uz košavu još hladnije, a onda 20 stepeni! Ovo je tačan datum kada se opraštamo sa smrzavanjem

Kraj januara obeležile su majske temperature, oko 22 stepena, a prema trenutnoj prognozi, i u drugoj polovini februara očekuju se natprosečne temperature za ovo doba godine što bi moglo da označi kraj zime i postepeni dolazak proleća. Do tada će vreme biti suvo, očekuju se hladna i umereno mrazna jutra, a tokom dana temperature će biti u granicama proseka.

- Trenutno modeli daju od sredine februara otopljenje, ali još uvek postoji i šansa i za drugačijim vremenskim prilikama. Do polovine meseca će biti hladno u granicama prosečnih temperatura vazduha i bez padavina. To je rezultat spajanja azorskog i sibirskog anticiklona. Imamo sada vreme koje nemamo često priliku da osetimo, da bude suvo, jutra hladna, do – 5 ili -6 stepeni, zatim preko dana bude 5-6 stepeni u plusu, što je velika razlika u temperaturi između noći