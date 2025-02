Kajri Irving razočaran odlaskom Dončića: „To je sve biznis, ja i dalje tugujem “ (VIDEO)

Vest da je košarkaš Dalasa Luka Dončić napustio Maverikse iznenadila je sportsku javnost.

Slovenački košarkaš Luka Dončić je posle sedam godina provedenih u Dalasu trejdovan u Los Anđeles Lejkerse, dok će u suprotnom pravcu Entoni Dejvis. Dončić je bio lider ekipe Dalasa, najbolji strelac lige prošle sezone, pa je ova razmena bila sve, samo ne očekivana. Mnogi igrači i ljudi iz sveta košarke se još uvek oglašavaju na ovu temu, a vidno utučen i razočaran je delovao i Dončićev klupski kolega, Kajri Irving. Kyrie Irving shares his reaction to the Luka