"Nezaustavljivi proces": Kad će Vučevićeva ostavka biti konstatovana u Skupštini Srbije i što do sada nije?

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je pitanje dana kada će njegova ostavka biti konstatovana u Narodnoj skupštini i istakao da je to "nezaustavljiv proces" i da su tu stvari jasne pravno i politički, kao i da nije opcija da on ponovo bude mandatar za sastav nove vlade, ostavka formalno, do danas nije stigla u srpski parlament. Vučević je, komentarišući navode u pojedinim medijima o njegovoj ostavci, rekao da oko toga nema igre i da je on