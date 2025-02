"Zločinačka naređenja": Hezbolah osudio Trampov predlog o preseljenju Palestinaca iz Gaze

Husein Musavi, politički savetnik generalnog sekretara libanske grupe Hezbolah danas je nazvao planove američkog predsednika Donalda Trampa da se Palestinci isele iz Pojasa Gaze kao "zločinačka naređenja", navedeno je u saopštenju Hezbolaha.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče da ce SAD preuzeti Gazu nakon što Palestinci budu preseljeni negde drugde i ekonomski je razviti, preneo je Rojters. On je to kazao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom koji je boravio u poseti SAD. Svoju viziju o tom području Tramp je opisao kao " Rivijeru Bliskog istoka". On je ponovio svoj predlog o trajnom raseljavanju Palestinaca, naglašavajući da bi oni trebalo da se