Ponuda oglasa za IT poslove i dalje u padu, a potražnja gotovo nepromenjena

IT tržište rada u Srbiji nastavilo je da se menja tokom 2024. godine, prateći globalne trendove i ekonomske izazove.

U odnosu na prethodnu godinu, broj oglasa za IT pozicije beleži pad od 28 odsto, sa ukupno 7.102 objavljena konkursa, pokazuju podaci sajta HelloWorld. Ovaj trend, kako objašnjavaju, ukazuje na nastavak smanjenja potražnje za IT kadrovima, ali je istovremeno interesovanje kandidata ostalo gotovo nepromenjeno. Prema analizi oglasa, najčešće su se oglasi raspisivali u domenu softverskog razvoja, tehničke podrške i sistemske administracije. Programeri, IT podrška,